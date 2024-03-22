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دراما المتحدة

عطل في موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي»

كتب:

حسن رمضان
10:22 م | الجمعة 22 مارس 2024
موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي» - صورة أرشيفية

موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي» - صورة أرشيفية

 قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، مساء اليوم، إن الروس أبلغوا عن عطل في موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي»، مشيرة إلى تسجيل أكثر من ألفي شكوى.

ووفقا لخدمة «داون رادار» فإن معظم الشكاوى تأتي من العاصمة الروسية «موسكو». وفي وقت لاحق، أعلنت قالت الخدمة الصحفية لموقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكتي»، استعادة خدمات شبكة التواصل الاجتماعي بالكامل. 

مقتل 40 شخصا في الهجوم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأمنية الروسية، وقوع إطلاق نار وحريقا في مركز «كروكس سيتي» التجاري في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية «موسكو»، ووفق للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مساء الجمعة، إن إطلاق النار والحريق وقعا قبل حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس، مشيرا إلى فتح لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم الذي وصفته «موسكو» بـ«الإرهابي».

 

          

  

 

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