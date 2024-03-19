طريقة عمل الأمبليه.. حلوى جديدة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي

أسماء حلويات غريبة ظهرت في شهر رمضان المبارك الحالي، مثل المكشوفة والمكسوفة والأمبليه، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، ما جعلهم يبحثون عن طريقة تحضيرها، نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الأمبليه.

حلوى الأمبليه عبارة عن اختراع يتكون من قشطوطة وكريم بروليه، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وفقا لما ذكره موقع سي بي سي سفرة:

مقادير القشطوطة

4 بيضات

كوب ونصف دقيق خال من الجلوتين

كوب من السكر

2 ملعقة فانيليا سائلة

10 جرامات بيكنج باودر

طريقة التحضير

في البداية يتم كسر البيض وإضافة الفانيلا السائلة والسكر البودرة.

واضربيها جيدًا حتى يصبح الخليط لونه أبيض

إضافة الدقيق والبيكنج بودر وتقليبهما جيدًا، بدون مضرب أو خلاط.

رش الصينية بمادة دهنية ورشة دقيق

يفرد الخليط في الصينية

تدخل في الفرن، إذ في أول عشر دقائق على حرارة 170 درجة، وآخر عشر دقائق تهدأ إلى 150 درجة

مكونات الكريم شانتيه

نصف لتر حليب كامل الدسم بارد

250 جرام كريم شانتيه باودر

طريقة عمل الكريم شانتيه

نصف لتر لبن ساقع مع 250 جرام كريم شانتيه، ويضرب الخليط جيدًا حتى يتماسك

مقادير خليط اللبن والقشطة

لتر من الحليب كامل الدسم

كيلو قشطة بلدي

خطوات التحضير