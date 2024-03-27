مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، حددها قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لإطلاع الأهالي على المواعيد المؤكدة لبدء الصوم، والإفطار، مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة رفع حالة الطوارئ استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:27 صباحاً.

الشروق: 5:53 صباحاً.

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:12 مساءً.

العشاء: 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحسب الهيئة العامة للمساحة، يبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس الموافق السابع عشر من شهر رمضان، 14 ساعة و 5 دقائق ، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.