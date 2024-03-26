سر ظهور هرم زوسر والفراعنة في تتر مسلسل مليحة.. ما علاقتهما بفلسطين؟

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، الذي يحاكي معاناة أسرة فلسطينية مع عداون جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وظهر خلال التتر، هرم الملك زوسر وبعض اللقطات من الأماكن الفرعونية، فما علاقة فلسطين بالفراعنة والدولة المصرية؟

خلال سنوات طويلة مضت، وقبل أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد «ق.م»، كانت فلسطين تابعة لبلاد الشام، وتربطها بمصر علاقة قوية، إذ كانت الأراضي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، وكانت تتبع مصر إداريًا بشكل كامل، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

فلسطين خاضعة للسيادة المصرية

كانت فلسطين بمختلف مدنها قبل معركة مجدو عام 1457 ق.م خاضعة للسيادة المصرية، حتى قامت القبائل العربية بحركات مناهضة للوجود المصري في المنطقة بشكل عام، وتشير المصادر إلى أن تحتمس الثالث خلال هجومه على مدينة مجدو أخضع العديد من المدن الفلسطينية الساحلية ووضع عليها مشرفين إداريين لغرض تسيير أمورها الحياتية، كما جعل من هذه المدن حاميات عسكرية للدفاع عن الوجود المصري، بحسب ما جاء في كتاب «موسوعة مختصر التاريخ القديم».

هجرة الآلام من بلاد الشام إلى مصر

وحين تعرضت بلاد الشام للغزو الفارسي ثم اليوناني، هاجر الآلاف منها إلى مصر، وتعدد الدعم المصري لبلاد الشام وفلسطين، فلم يقتصر على استقبال اللاجئين فقط، بل كانت مصر ترسل إلى الشام القوت والذهب، وقد ذهب بعض الرُهبان المصريين إلى فلسطين يجوبون أرضها ويعملون على إعادة بناء الكنائس المخربة، وتمت إعادة بناء كنيسة بيت المقدس، وإعادة رونقها إليها، وفقًا لـ«مصر والشام في الغابر والحاضر» للكاتب والمؤرخ محمد أسعد طلس.

العلاقة بين مصر وسواحل بلاد الشام كنت قديمة للغاية، وظهرت بأشكال عدة تجارية وعسكرية، وفي فترة من فترات ما قبل التاريخ، كانت أرض فلسطين ساحة قتال للجيش المصري، ضد القوى المختلفة في المنطقة.

أول تعامل عسكري مع فلسطين

وكان أول تعامل عسكري مع فلسطين، كان في عصر الأسرة السادسة، أي القرن 22 قبل الميلاد، حينها كان عصر الملك بيبي الأول، وأرسل بعض القادة والجنود للسيطرة على تجارة الزيتون والكروم، ومنها استمرت العلاقات في التوسع حتى فقدت مصر سيطرتها على فلسطين عام 11 قبل الميلاد، واستمرت لسنوات بعدها جزءًا منها، حتى الانفصال الكامل.

معلومات عن هرم زوسر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن هرم زوسر بعد ظهوره في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مليحة:

- اسمه هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج.

- بُني في القرن 27 ق.م.

- بناه وزير زوسر «إمحوتب».

- يعرفه بعض المؤرخين بأنه أول هرم مصري.

- يمثل 6 مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، وهو تطور كبير في العمارة وتصميم القبور حينها.