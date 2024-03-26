مدحت شلبي: بكيت أثناء تعليقي على مباراة مصر والكونغو بتصفيات المونديال

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إنه شخص روتيني في حياته الشخصية، لا يحب الظهور كثيراً ولا يتواجد في الأماكن العامة.

تأثير مدحت شلبي في تأهل مصر كأس العالم

وأضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، «بكيت في مباراة مصر والكونغو، هذه كانت المباراة الفاصلة لتأهلنا لكأس العالم 2018 في روسيا، كان ناقص ماتشين فقط في البطولة كلها حتى نتأهل لكأس العالم ماتش منهم الكونغو، وماتش في غانا ليس له أي قيمة لو كنا كسبنا مع الكونغو، وقتها كانت كل المعطيات تقول إن مصر هتكسب وأنا اللي بعلق فجأة في الدقيقة 86 الكونغو سجلنها هدفا واتعادلنا، وقتها ضاع الحلم والأمل، قلبي انفطر، وفجأة ضربة جزاء لصالح مصر سجلها محمد صلاح، بكيت بحرقة هذه كانت أكثر مرة تأثرت فيها وأنا بعلق».

تأثير مدحت شلبي بوفاة والدته

وتابع المعلق الرياضي، «المرة التي تأثرت فيها وبكيت كثيراً خارج الكورة هي وفاة والدتي، لأنها كانت عشق حياتي».