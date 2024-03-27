يحرص مواطنو محافظة المنيا على معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:12 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت أمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا كالتالي:

الفجر: 4:27 صباحًا

الظهر: 12:02 مساءً

العصر: 3:32 مساءً

المغرب: 6:12 مساءً

العشاء: 7:29 مساءً

عدد ساعات الصيام في المنيا

يبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الأربعاء 27 مارس، 14 ساعة و 5 دقائق، ومع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتى نهاية الشهر الفضيل.