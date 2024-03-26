مدحت شلبي عن خلافاته مع «ميدو»: «بنعرف إزاي نتصالح علطول»

علّق مدحت شلبي، المعلق الرياضي، على هجومه على أحمد حسام «ميدو» في إحدى الفترات السابقة، قائلا إنهما صديقين ودائمي الاتصال ببعضها، وبعض الجمهور يتداول خلافات سابقة بينهما.

شلبي: بنعرف أنا وميدو نتصالح بعد كل خلاف

وأضاف شلبي، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه وقت الخلاف بينهما، هاجمه «ميدو» عبر حسابه على إكس، مضيفا: «بنتقابل عادي جدا ولا حاجة ونتصافى ونتصالح.. أنت قولت وأنا قولت، وبنعرف إزاي نقول متزعلش وحقك عليا والزعل خلص».

شبلي: ميدو إعلامي شاطر وذكي

وتابع المعلق الرياضي: «أرى ميدو إعلامي شاطر، وميدو ذكي وبيعرف يشتغل في كل مجال يدخله.. عامل فيلم سينمائي من وقت قريب، وشاطر في التجارة واعتقد بيأسس نادي رياضي».

وأكد: «مقولتش عنه مدرب فاشل لكن ما يحسب للمدرب إنجازات، وربما مكنش عنده الوقت الكافي اللي يسعفه لتحقيق إنجازات من بطولات دوري أو كأس أو سوبر أو أفريقيا ولم تتح له هذه المساحة وقتها، وهو حبيبي ومش هنقع في بعض».