مدحت شلبي: «الإعلامي شغلته النقد.. ومبسبش حقي»

قال الكابتن والمعلق الرياضي مدحت شلبي، إنَّ الإعلامي «شغلته النقد.. ولو مش هنتكلم عن أكبر ناديين في مصر يبقى هنتكلم في إيه؟!»، موضحًا: «القاعدة الجماهيرية العريضة للناديين من حقها أن تعلم ونقدي كان للزمالك وللأهلي على حد سواء، وانتقدت صفقات في كل منهما».

«شلبي»: لازم فيه شوية «فلفل وشطة» بنسميها بهارات الإعلام

وعن التراشق والمناطق العنيفة بينه وبين كابتن شوبير، أضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «عادةً أكون رد فعل وأحياناً فيه شوية فلفل وشطة عند الناس، اللي بيحبوا يشوفوا حاجات مش مفتعلة لكنها موضوعة في سياق قوي إلى حد ما، واسميها بهارات الإعلام».

مبسبش حقي أبداً.. وأنا عشت مدافع

وتابع المعلق الرياضي مدحت شلبي: «في كل حياتي لا أبدأ صراع مع أحد وما يظهر مني يكون رداً على هجوم طالني، وأنا «مسبش حقي، ودي طبيعتي، مدافع، مسبش حقي أبداً طالما ذهب أحدهم لمنطقة تمسني هروح له وأرد وبعدها انتهينا والموضوع انتهى ويظل الود والصداقة والعشرة».