أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتتخب مصر تشكيل فريقه أمام كرواتيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين بعد قليل، على استاد مصر في العاصمة الإدارية، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

حرسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

حكام مباراة مصر وكوراتيا

أعلنت لجنة الحكام عن حكام مباراة مصر وكرواتيا على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة في نهائي كأس عاصمة مصر حيث سيتولى السنغال ألدا ألبررت ضيوف إدارة المباراة ويعاونه مواطنه الحاج ماليك سامبا بالإضافة للمساعد الثاني من كوت ديفوار واتارا نوهو والحكم الرابع مواطنه بان فرانكلين، بينما سيكون حكم الفيديو من المغرب وهما الفريق حمزة وجيرمومي فاتيح.