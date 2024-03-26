أول تعليق لـ ياسر جلال بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر.. يكشف سر النجاح

حققت الحلقة الأولى من مسلسل جودر، الذي يقدمه الفنان ياسر جلال فى السباق الرمضاني هذا العام، ردود فعل واسعة منذ اللحظة الأولى لعرضها منذ قليل عبر شاشة قناة on.

تعليق ياسر جلال على نجاح الحلقة الأولى من مسلسل جودر

وعن نجاح الحلقة الأولى من مسلسل جودر تحدث الفنان ياسر جلال في أول تعليق له، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال «اللهم لك الشكر والحمد، أنا سعيد بردود الأفعال اللي اتفاجئت إنها سريعة جدا على الحلقة الأولى، والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لكل فريق العمل اللي تعب في المسلسل، ومنهم محمد السعدي وتامر مرتضى المنتجين لهذا العمل الضخم المتعوب فيه، وإسلام خيري المخرج اللي بذل أقصى جهد لديه».

وتابع ياسر جلال«طبعا الكاتب الكبير أستاذ أنور عبد المغيث اللي ادانا نص في منتهى الجمال والاحترام والروعة، وكوكبة كبيرة من النجوم، وأنا باتشرف إن أنا وسطيهم، وطبعا المهندس أحمد فايز مهندس الديكور، ومنى التونسي الاستايلست، وحسن أبو جبل مهندس الصوت والجرافيكس اللي شركة أروما بتبدع فيه، والعبقري تيمور مدير التصوير».

ياسر جلال يشيد بالشركة المتحدة

وأشاد الفنان ياسر جلال بدور الشركة المتحدة فى انتاج العمل فقال «ووراء كل هذا الجمع الكبير الشركة المتحدة كونها متحمسة لهذا العمل وبتنتجه، ودا فى حد ذاته وعى كبير جدا من القائمين على الأمور في الشركة، وأنا بشكرهم بجد جدا وبحييهم وأنا اللى بباركلهم على المسلسل وأتمنى ان ربنا يتمم بخير ويكمل النجاح».