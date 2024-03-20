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دراما المتحدة

أمين «حماة الوطن»: روح أكتوبر المحرك الأساسي لاستكمال مسيرة البناء

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:25 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
اللواء طارق نصير

اللواء طارق نصير

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بذكرى انتصار العاشر من رمضان. 

روح أكتوبر المحرك الأساسي لاستكمال مسيرة البناء

قال نصير إن حرب السادس من أكتوبر أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدي الصعاب، وأن قواته المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان، ويتصدى لكل من تسول له نفسة المساس بأمنها واستقرارها.

وتابع: «في هذه الأيام من شهر رمضان نستلهم روح نصر أكتوبر المجيد، لمواجهه التحديات التي تواجه الدولة المصرية»، مشددا على أهمية أن تكون روح النصر هي المحرك الأساسي للشعب المصري لكي نستكمل معا مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة.

ووجه نصير تحية إعزاز وتقدير لشهداء هذا الوطن من أبناء قواتنا المسلحة والشرطة المدنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، فداء للوطن، داعيا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة، لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.

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بقلم أحمد الشرقاوي