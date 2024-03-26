تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 16، بطولة الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل محاولة اختطاف «صدفة» التي وقعت في نهاية الحلقة السابقة.

مسلسل صدفة الحلقة 16.. هل تنجح محاولة اختطاف ريهام حجاج؟

وكانت الحلقة السابقة من مسلسل صدفة، انتهت بعودت «صدفة» ريهام حجاج إلى منزلها، رفقة شقيقتها «فرح» نور إيهاب، وجمعهما نقاش طويل، وعند وصول صدفة وشقيقتها للمنزل، وجدت رجال رشدي الشامي، يسيطرون على شقيقتها «حنان» وزوجها، ويحاولون الإمساك بها، إلا أن صدفة حاولت غلق الباب سريعاً والفرار، فهل يلحقون بها في أحداث مسلسل صدفة الحلقة 16، وتقع في قبضتهم؟ أم تنجح في الفرار؟

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة » مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات، تقلب حياتها رأسا على عقب.

ويشارك في بطولته ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، نور إيهاب.