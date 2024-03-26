موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16.. ريهام حجاج تقع في مشكلة جديدة

أحداث متصاعدة يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، وذلك انتهاء حلقة أمس بمحاولة خطف «صدفة»، لتقع في مشكلة جديدة تنضم إلى مشاكلها التي لا تنتهي.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 16

وموعد عرض الحلقة 16 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة يكون في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

كما يُذاع مسلسل صدفة الحلقة 16 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 16 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

فيما تأتي الحلقة 16 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.