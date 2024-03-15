مسلسل صدفة الحلقة 5.. هل تخرج ريهام حجاج من أزمة زواجها دون علمها؟

يشهد مسلسل صدفة الحلقة 5، بطولة ريهام حجاج، اليوم، العديد من الأحداث المشوقة لاستكمال سلسلة الأحداث المتتالية التي بدأت منذ الحلقة الأولى حول حياة «ميس صدفة»، خاصة عقب اكتشافها الحلقة الماضية، زواجها دون علمها من رشدي الشامي.

مسلسل صدفة الحلقة 5

ومن المقرر أن تشهد أحداث اليوم من مسلسل صدفة الحلقة 5، مساعدة «طارق» عصام السقا، لإثبات عدم صحة عقد الزواج، الذي قام عمه «رشدي الشامي» بتزويره، لإقناعها بإنه تزوجها دون وعيها، مستندًا على قسيمة زواج.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 5

جدير بالذكر أنَّ العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.