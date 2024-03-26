أعلنت قناة دي إم سي موعد عرض مسلسل فراولة للمخرج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو أول عمل للفنانة نيللى كريم مكون من 15 حلقة في الدراما التليفزيونية.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 1 على قناة دي إم سي اليوم

وعن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 1 على قناة دي إم سي اليوم، يعرض المسلسل في الساعة 7:45 صباحًا ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 13:45، كما سيتم بثه يوميًا على منصة Watch it.

وفي مسلسل فراولة، تخوض نيللي كريم تجربة جديدة في الكوميديا ​​إذ تلعب دور فتاة صغيرة تدعى «فراولة» وهي ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية حتى تغير رحلة حياتها وتصبح امرأة مجتمع.

يأتي ظهور نيللي الكوميدي في أعقاب مسلسلها الناجح «بـ100 وش» خلال شهر رمضان 2020.

الأعمال السابقة للفنانة نيللي كريم

وقدمت نيللي كريم في رمضان الماضي، مسلسل «عملة نادرة» بطولة جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل