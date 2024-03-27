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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 17

كتب:

أميرة عزالدين
12:05 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 17

مسلسل حق عرب الحلقة 17

ازدات أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، تعقيدًا بعدما تشابكت الخيوط الدرامية للأحداث وتورط عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي في تصفية الحسابات مع أعدائه وتدهور علاقته مع خطيبته حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، حيث من المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 17 على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 17

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 17، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 17

كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 17 بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم إعادتها في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، كما يمكنك مشاهدتها عبر منصة WATCH IT الالكترونية دون فواصل إعلانية.

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