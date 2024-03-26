مسلسل حق عرب الحلقة 16.. إحالة دينا فؤاد للطب الشرعي

واصلت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 على قناة ON Drama، التشويق والإثارة بعد محاولة خطف عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، من أجل الانتقام منه من رجل الأعمال صديق المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي بعد رفض الخضوع لأوامره من أجل إهانته في أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16.

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16، بتحويل حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى النيابة لمباشرة التحقيق معها بعد القبض عليها داخل شقة مفروشة لأعمال منافية للأداب، وطلبت شهادة صديقتها المقربة منى التي دبرت لها تلك المكيدة واصطحبتها معها لتلك الشقة.

صديقة دينا فؤاد تورطها في تحقيقات النيابة بمسلسل حق عرب

وخلال التحقيقات أمام وكيل النيابة أنكرت منى والتي تجسدها الفنانة يمنى طولات، ما قالته صديقتها حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، وشهدت ضدها وأنها كانت عندها قبل القبض عليها بيوم وأخبرتها بأنها ستعود للأعمال المنافية للآداب، على حد وصفها من أجل كسب المال واستكمال ما تبقى لها في جهازها لأنها كانت تستعد للزواج.

تحويل دينا فؤاد للطب الشرعي في مسلسل حق عرب

ودخلت حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 في حالة من الهلع والصدمة وكذبتها وأنها من اصطحبتها لتلك الشقة، فأمر وكيل النيابة تحويل حنان الغرباوي للطب الشرعي والخضوع لكشف العذرية للتأكد من صحة أقوال الشاهدة منى وأنها دائمة لهذا الفعل وتعمل به.