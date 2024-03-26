منذر مهران يكشف كواليس مشهد الخنق في مسلسل جودر: اتمرنت على أخويا الصغير

بمشهد خنق شقيقه الرضيع بالمخدة، خطف الطفل منذر مهران الأنظار في الحلقة الأولى من مسلسل جودر، الذي يخوض من خلاله الفنان ياسر جلال، سباق دراما رمضان، في النصف الثاني من الشهر الكريم.

كواليس مشهد منذر مهران في جودر

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالمشهد الذي قدمه منذر مهران، في مسلسل جودر، رغم صغر سنه، إذ قال عن كواليسه في تصريحات لـ«الوطن»: «مبسوط جدا إن المشهد عجب الناس، لأن المشهد ده كان صعب، واتمرنت عليه كتير قبل تصوير المسلسل».

وكشف منذر مهران، أنه كان يتدرب على شقيقه:«كنت بتمرن على المشهد مع أخويا الصغير، وأروح أحط المخدة على وشه، بس طبعا كان بهزار، كنا بنهزر مع بعض، والمخرج إسلام خيري وساعدني، وكان واثق أني هعرف أنفذ المشهد».

يذكر أن مسلسل جودر ينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، وعرضت الحلقة الأولى مساء اليوم، إذ يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم: ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج اسلام خيرى .