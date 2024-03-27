مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، إمساكية رمضان لتحديد مواقيت الصلاة في تونس، والتي يهتم بها المسلمون في كل أنحاء العالم، من أجل معرفة مواقيت الصلاة وتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة وأيضا صلاة التروايح، والتي تبدأ بتحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:53 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 26-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024، في تمام الساعة 4:53 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر الساعة 4:47.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة 12:27 ظهرا، وفي صفاقس 12:23.

موعد أذان العصر في تونس اليوم

يأتي موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024، في تمام الساعة 3:58 عصرا، وأيضا في مدينة صفاقس 3:53 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024

يحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 27-3-2024 الساعة 6:38 مساء، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:34 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 26-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.