مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، التحديث اليومي لمواقيت الصلاة في تونس، والتى يهتم المسلمون في كل أنحاء العالم بالبحث عنها لمعرفة مواقيت الصلاة من أجل تحديد مواعيد الإمساك والإفطار وأداء الفروض الخمسة وأيضا صلاة التروايح، والتي تبدأ بتحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الثلاثاء

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:53 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 26-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في تمام الساعة 4:53 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر الساعة 4:47.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة 12:27 ظهرا، وفي صفاقس 12:23.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في تمام الساعة 3:58 عصرا، وأيضا في مدينة صفاقس 3:53 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الساعة 6:38 مساء، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:34 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 26-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.