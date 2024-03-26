مسلسل حق عرب الحلقة 16.. رياض الخولي يطلب الزواج من دينا فؤاد

تصاعدت أحداث مسلسل حق عرب بطولة النجمين أحمد العوضي، ودينا فؤاد، في إطار تشويقي مثير في الحلقة 16 من المسلسل، خاصة بعد القبض على «حنان» التي تلعب شخصيتها ببراعة دينا فؤاد، وتخلى عرب «أحمد العوضي» عنها، ما دفع قطاع عريض من الجمهور إلى تدشين هاشتاج «حنان مظلومة حق عرب».

حق عرب الحلقة 16.. حنان تكتشف مؤامرة صديقتها

وشهدت الحلقة 16 من المسلسل العديد من الأحداث الدرامية، حيث علمت حنان، بمؤامرة صديقتها منى «يمنى طولان» ضدها، من إحدى السجينات معها، بعد ما ذهبت صديقتها منى إلى النيابة وشهدت ضدها بالكذب لتنفيذ مكيدة رباح «وليد فواز» ضد حنان، وقامت حنان بمشاجرة مع توحة صاحبة الشقة المشبوهة، بخنقها والضغط عليها لتنطق بالحقيقة أمام النيابة وتبرئتها من التهمة، وذهبت رضا والتي تجسدها الفنانة وفاء مكي إلى حنان في السجن، لتشمت فيها وما وصلت إليه من سوء أحوال، ونصحتها بأن تلجأ إلى رباح أبو الدهب لأنه من سينقذها من محنتها بعدما تخلى عنها خطيبها عرب السويركي.

رياض الخولي يزور دينا فؤاد في السجن

وتضمنت الحلقة ذهاب عبد ربه «رياض الخولي»، إلى حنان -دينا فؤاد- في محبسها، ووعدها بأنه سيقوم بمساعدتها وإظهار براءتها مقابل أن يتزوجها الأمر الذي سبب صدمة لحنان.

مسلسل حق عرب يلعب بطولته عدد من النجوم على رأسهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.