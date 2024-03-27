10 سنوات من الإنجازات.. مبادرات رئاسية للتواصل مع المصريين في الخارج

مبادرات عديدة استفاد منها المصريون في الخارج خلال السنوات الماضية، إذ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل مع المصريين في الخارج من خلال مبادرات لخدمتهم وتنمية مهاراتهم وتقوية صلاتهم بالوطن، عبر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أما أبرز المبادرات وفقا لبيانات الوزراة جاءت كالتالي:

مبادرة اتكلم عربي

انطلقت المباردة الرئاسية اتكلم عربي في كافة دول العالم، لأبناء المصريين في الخارج للحفاظ على هويتهم، من خلال تنفيذ نحو 64 برنامجا تثقيفيا و55 نشاطا لتوعيتهم بمفهوم الأمن القومي، فضلا عن تنظيم نحو 15 معسكرا لتعميق هويتهم وتعليمهم اللغة العربية.

وكذا جرى إتاحة 38 زيارة افتراضية للتوعية بمجموعة من أبرز المواقع الأثرية المصرية بجانب تنظيم ورش تدريبية لشباب المصريين الدارسين بالخارج، كما نظمت 51 منتدى حواري ومنصة تفاعل اجتماعي بهدف التواصل مع المصريين بالخارج.

مبادرة مراكب النجاة

نفذت وزارة الهجرة أيضا المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، من أجل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة لها، إذ خصصت 1.3 مليون جنيه لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما عملت على تنفيذ 29 برنامجا تدريبيا لاعتماد 2397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 4150 مستفيدا، فضلا عن توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا، وتنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب استفاد منه 7989 شخصا، بجانب رصد 2.35 مليون جنيه تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالي 12 ألفا و720 مستفيدا.

وخصصت الوزراة 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» المستهدفة للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية، في 14 محافظة.

مبادرة إحياء الجذور

عززت وزارة الهجرة، سياسة مصر الخارجية بمجالات الهجرة، عبر إطلاق 4 نسخ من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS» لربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن استقبال 500 سائح في أكتوبر عام 2019 في أول باخرة من قبرص بمحافظة الإسكندرية تفعيلا للمبادرة.