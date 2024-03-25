10 سنوات تحد وبناء.. كيف سهل الرئيس السيسي التواصل مع المصريين بالخارج؟

تسهيلات وخدمات عديدة استفاد منها المصريون في الخارج خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مرة أخرى في عام 2015، لتنظيم شؤونهم وتسهيل تواصلهم مع وطنهم وبعدها إطلاق أكثر من منظومة تخدمهم من أجل تسهيل حياتهم وتقديم خدمات حقيقة لهم بسهولة تواكب العصر الرقمي الذي يعيش فيه العالم اليوم.

إعادة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

يعد قرار إعادة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أوائل القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 والتي تظهر اهتمامه بأبناء الوطن في الخارج بالقرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2015 لتقديم الدعم الكامل لهم وحل المشكلات التي تواجههم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة السابقة، قالت في تصريحات صحفية، إن ملف الهجرة كان مهدرا منذ إلغاء الوزارة قبل نحو العقدين وتحولها إلى قطاع هجرة وإلحاقه بوزارة القوى العاملة، ولهذا فأن قرار الرئيس السيسي بعودة الوزارة كان مجددًا ويعكس رؤية الرئيس للأوضاع في الخارج وثقة الرئيس السيسي في المصريين بالخارج، بأنهم يستحقون أن تكون لهم وزارة وليس قطاعا داخل وزارة لأنهم قوة كبيرة ولهم تأثير كبير جدًا لا أحد ينكره.

منظومة خدمات المواطنين والبوابة الإلكترونية

تأتي منظومة خدمات المواطنين والبوابة الإلكترونية لمواكبة العصر الرقمي وتسهيلا لحياة المصريين في الخارج الذين يسعون لإنجاز مطالبهم على بعد آلاف الكيلومترات من وطنهم وبالتالي تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن.

منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج

ومن أجل تيسير تعامل المصريين بالخارج مع متطلباتهم من أرض الوطن، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منظومة الشباك الواحد بكل المصالح والجهات الحكومية، وهي منظومة من شأنها أن تقدم خدمات للمصريين بالخارج، واستفاد منها نحو 3.5 مليون مصري وفقا لكتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق».

إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج

أما آخر تسهيلات التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم مصر كان ما أعلنت عنه سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال لقاء تفاعلي عبر «فيديو كونفرانس» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وهو إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالمصريين بالخارج من أجل نقل ما يكتسبونه من خبرات إلى أرض الوطن.