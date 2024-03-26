موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 16.. ماذا ينتظر الثنائي الهارب؟

من جديد يشتعل الصراع بين عائلتي الغول ودرغام في مسلسل صيد العقارب، الذي يذاع عبر قنوات cbc على مدار شهر رمضان، إذ من المتوقع أن تشهد الحلقة الـ16 من المسلسل، صراعًا جديدًا بعد ظهور الثنائي الهارب، نورا ضرغام وزوجها أدهم الغول، ما جعل متابعي المسلسل ينتظرون الحلقة المقبلة لمعرفة ماذا سيحدث لهما.. فما موعد عرض مسلسل صيد العقارب والإعادة على قناة cbc؟

موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ16 على cbc

تذاع الحلقة الـ16 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، على قنوات cbc، في السابعة مساء، على أن تذاع إعادة المسلسل في الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، وتشهد الحلقة المقبلة العديد من المفاجآت في صراع البحث عن مكان قاتل شقيق غادة عبدالرازق «عايدة».

ماذا يتنتظر الثنائي الهارب في مسلسل صيد العقارب؟

غادة عبدالرازق «عايدة» تواصل البحث عن شقيق زوجها، الذي تورط في قتل «علي» شقيقها، وفر هاربًا، لتقف أمام زوجها وعائلته من أجل الوصول إلى القاتل والثأر لأخيها، ما جعلها توسع دائرة الصراعات بشكل كبير من خلال الاستعانة بجاسوس لمنحها بعض المعلومات من شركة إسماعيل الغول «رياض الخولي».

ومن المنتظر أن يظهر ممدوح «مجدي بدر» ولائه لغادة عبدالرازق في الحلقة الـ16 من مسلسل صيد العقارب، بعدما هددته بكشف سره، وذلك بعدما علمت أنه متزوج في السر، إذ ساومته على الحصول على الأوراق من شركة والد زوجها، أو فضح سره مع زوجته.

ومن المرتقب أيضًا أن تزداد الصراعات مع ظهور الثنائي الهارب، والإعلان عن نفسهما، بعد فترة من الهروب خوفًا من رد فعل العائلتين.