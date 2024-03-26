مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. غادة عبد الرازق تبحث عن جاسوس

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 15 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في ظل محاولات الانتقام من عائلة الغول، بعد مقتل شقيقها علي الذي جسد دوره الفنان محمود عبد المغني، حيث لا تزال «عايدة» تخطط من أجل الأخذ بثأر شقيقها والانتقام لعائلتها في ظل اعتماد والدها حسن ضرغام عليها في تلك المهمة.

«عايدة» التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، بدأت تغيير خطتها مع حلول الحلقة الـ15 من مسلسل صيد العقارب، بعد نصيحة والدها بشن حربا على إسماعيل الغول، بكشف عمليات النصب والتزوير التي يقوم بها في عمله.

غادة عبد الرازق تبحث عن جاسوس

وأكد والد عايدة لها أنّها يجب أن تراوغ الغول، الذي يعلم أنّها تبحث عن نجله سامح الذي قتل شقيقها، بعد أن غيّر مكان مخبأه في الحلقة السابقة دون إخبار نجله ياسين، والمتزوج من عايدة، والذي يجسد دوره الفنان محمد علاء.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الـ16 المقرر عرضها اليوم أحداثا مثيرا، بعد أن بدأت عايدة البحث عن جاسوس داخل شركة إسماعيل الغول، من أجل كشف فساده.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

ويُعرض مسلسل صيد العقارب على شاشة CBC في تمام الساعة 6:45 يوميا، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

يشارك الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.