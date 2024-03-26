مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. هل يقتل «الغول» غادة عبدالرازق؟

بدأ رحلة انتقام عايدة التي لا تعلم نهايتها؛ فقط تريد أن تصل لقاتل شقيقها لكن الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول لن يسلم ابنه بسهولة، معركة شديدة وحرب تزداد خطورتها مع بداية مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، الدكتورة عايدة أو الفنانة غادة عبد الرازق تقابل طرف خطير من العصابة الذي يريد بكل الطرق الوصول للبضاعة التي اشتراها سامح الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 هل يقتل «الغول» غادة عبد الرازق؟

مقابلة خطيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بين غادة عبد الرازق و شخصية مهمة، هو طرف كبير من العصابة التي تبحث عن سامح الغول الذي اشترى بضاعة مخدرات كبيرة ولم يعطهم أموالها؛ في نهاية الحلقة السابقة ورط «الغول» غادة عبدالرازق مع أصحاب المخدرات بأنّها تعرف أين توجد، لكنها استطاعت بسهولة أن تقلب موازين الأمور عليهم وتطلب منهم الوصول لسامح هي الأخرى.

سيمون التي تقوم بدور سميحة زوجة إسماعيل الغول تحرض زوجها على قتل غادة عبد الرازق التي تنوي بكل الطرق الوصول لإبنها وأخذ الثأر بكل الطرق، وتتسارع الأحداث ويظهر طرف آخر من العصابة؛ شاب ثلاثيني أتى من أوكرانيا وحرق مخزن«الغول» في تهديد واضح وصريح له بأنه من الجيد أنهم بخير؛ ويطلب الحديث مع إسماعيل الغول على إنفراد ولا أحد يعرف ماذا يدور بينهم، وفي الحلقات القادمة ستمر رحلة الإنتقام ومصير غادة عبد الرازق.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

وبعد معرفة اخطر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 لغادة عبد الرازق؛ يُمكن لمتابعي المسلسل مشاهدته على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا، وتُذاع ايضًا على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.