نشأت الديهي: الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ20% اليوم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة تحدثت عن أن الأسعار في طريقها نحو الانخفاض بعد توافر الدولار والإفراج عن البضائع في المواني، وفي نفس الوقت يشكو المواطن من عدم خفض الأسعار.

تخفيضات الأسعار في السلاسل التجارية

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامجه المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بالأمس مع الصناع، وتحدث عن أن تخفيضات الأسعار غير حقيقية في السلاسل التجارية الموجودة في الأحياء الشعبية، وهذا يعني أن التقارير عن خفض الأسعار غير دقيقة.

استيراد السلع الاستراتيجية

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الأم تحدث على أن القطاع الخاص إذا لم يتعاون مع الدولة والحكومة في خفض أسعار السلع، فستقوم الحكومة باستيراد السلع الاستراتيجية، وفي هذا الإطار تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ضرورة خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرًا إلى أن اليوم شهد انخفاض بعض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ20%.