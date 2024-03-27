جامعة المنيا تُقر مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس و500 للعاملين

أقر مجلس جامعة المنيا خلال اجتماعه الدوري، اليوم، صرف مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس و500 للعاملين.

وعقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة.

تقديم الخدمات للجميع بالمستشفيات الجامعية

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور عصام فرحات، بوضع تصور وخُطة مُتكاملة لدعم جمعية رعاية المرضى، وصندوق رعاية المرضى بالمستشفيات والذي تبرع فيه أعضاء المجلس بربع راتبهم، مشددا على ضرورة توعية مجتمع الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تقديم الخدمات لجميع المحتاجين بالمستشفيات الجامعية، وتذليل الصعاب أمام جميع الحالات الإنسانية، والمساهمة في إنقاذ حياة، من خلال تلك الجمعية.

تطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات

ونَوَّه رئيس الجامعة، بأن جمعية رعاية مرضى مستشفى المنيا الجامعي تأسست لخدمة ورعاية المرضى، وتوفير العديد من الخدمات الصحية والعلاجية والاجتماعية في قطاع المستشفيات الجامعية، ورعاية المرضى غير القادرين.

صرف مكافأة لأعضاء التدريس و العاملين

ووافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة قدرها 1500جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، و500 للعاملين بنظام الأجر اليومي، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المُبارك، وحرصًا من الجامعة في التيسير على جميع مُنتسبيها، ومشاركتهم بمختلف الأعياد والمناسبات الدينية، فضلًا عن دعمهم لمواصلة جهودهم المبذولة.

كما جرى استعراض ما تقدمه الجامعة لتوفير مصادر البحث من خلال بنك المعرفة المصري، وما جرى توفيره من خدمات منصة البحث المتقدمة سينيتوا(SCiNiTO ) المُعتمدة على الذكاء الإصطناعي، والتي تُوفر وصولاً سهلاً إلى ملايين المصادر الأكاديمية.