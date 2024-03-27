الطقس اليوم بالمحافظات.. الأرصاد تحذر من موجة حارة والعظمى تصل لـ33

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أول موجة حارة تضرب البلاد في فصل الربيع 2024، ضمن حالة الطقس اليوم، إذ يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 31، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، وتحذيرات الأرصاد الجوية، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات، بالتزامن مع أول موجة حارة تضرب البلاد، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الصيام.

الطقس اليوم في مصر

وتشير الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أنّ أبرز الظواهر الجوية المؤثرة ضمن حالة الطقس اليوم في القاهرة وعدد من المحافظات، هي وجود أتربة عالقة في الجو طوال النهار، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وأقاليم شمال الصعيد، ومدن القناة.

الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم في مصر يشهد أجواءً حارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، يصبح مائلا للبرودة أثناء الليل وفي الصباح الباكر على عددٍ من المحافظات.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم في جميع محافظات مصر الآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الطقس في الإسكندرية

ومن المتوقع، أنّ يشهد الطقس في الإسكندرية اليوم وغدا، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة في اليوم قبل الأخير من نوة العوة وبرد العجوزة.

الطقس في الأيام المقبلة

وتكشف توقعات الطقس في الأيام المقبلة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ضمن حالة الطقس غدا الخميس في مصر، فيما تنشط حركة الرياح على غرب البلاد.

ومن المتوقع حول طقس الأيام القادمة، إنّه ابتداءً من الجمعة 29 مارس وحتى الإثنين 1 أبريل أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على عددٍ من المناطق.