تحقق أولى توقعات عبير فؤاد في مباراة مصر ونيوزيلندا.. ماذا حدث لإمام عاشور؟

في مباراة ودية جمعت مصر ونيوزيلندا على استاد العاصمة، أصيب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور بخلع في الكتف، وهي ضربة مدوية تجعله يغيب عن المنتخب الفترة المقبلة، وقبل هذه الإصابة كانت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن» حذرت اللاعب من عدة أشياء حدثت، فماذا قالت؟

تحقق توقع عبير فؤاد لـ إمام عاشور

في وقت سابق حذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد اللاعب إمام عاشور صاحب برج الحوت والمولود في 20 فبراير، من قلة التركيز والإصابة في الملعب، وذلك لأن القمر في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشًا، وهو ما تحقق بالفعل في ارض المباراة، إذ تم إعلان إصابة إمام عاشور بخلع في الكتف، وهو ما جعل توقعات عبير فؤاد تتحقق بالنسبة لتحذيراتها له.

معلومات عن إصابة خلع الكتف

وبعد الإعلان عن إصابة خلع الكتف التي تعرض لها إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلندا، نستعرض تفاصيل عنها وفق موقع «مايو كلينك» الطبي:

خلع الكتف هي إصابة تخرج فيها عظام الذراع العلوية من التجويف الذي يأخذ شكل الكوب ويمثل جزءًا من لوح الكتف، وتعد الكتف هي المفصل الأكثر مرونة في الجسم، وهذا يجعلها معرضة للخلع بدرجة أكبر، لذلك فهي من الإصابات التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم بشكل شائع بسبب السقوط المتكرر.