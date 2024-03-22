توقعات عبير فؤاد لحظوظ حسام حسن في مباراة مصر ونيوزيلندا.. تحذير من بداية اللقاء

يترقب جمهور الساحرة المستديرة الليلة أول ظهور لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، الذي يقود منتخب الفراعنة أمام نيوزيلندا في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر، على أن يكون لقاء المنتخبين في الـ10 من مساء اليوم؛ ومع اهتمامات الناس بتوقعات الأبراج التي تقدمها خبيرة الأبراج عبير فؤاد للاعبي كرة القدم، نستعرض أبرز توقعاتها لحسام حسن في أول ظهور له مع المنتخب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

توقعات عبير فؤاد لحسام حسن في مباراة مصر ونيوزيلندا

حذرت عبير فؤاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة الودية لإفتتاح كأس عاصمة مصر، وفقا لتصريحاتها لـ«الوطن»، حيث أن المدرب من مواليد الـ10 من أغسطس وهو برج الأسد، قائلة إن موعد المباراة في الـ10 مساءًا سيكون القمر في مواجهته مما يجعله يفقد تركيزه تدريجيًا، وأيضًا المريخ الذي يجعله مشتتًا.

لكن في نفس الوقت هناك بشرى لحسام حسن في لقائه الأول مع المنتخب، في المباراة الودية مع نيوزيلندا، بحسب «فؤاد» التي قالت إن الشمس وعطارد في منزل الحظ الخاص به، وهما في وضع داعم له يمنحناه البصيرة التي تساعده على تحديد الاتجاه السليم، ووضع خطط أفضل للفريق وسرعة بديهة ويقظة، لكن عليه أن يضاعف تركيزه بسبب التحذيرات السابق ذكرها.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

وفي الـ10مساءً تنقل شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة اللقاء الودي بين مصر ونيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

وتعتبر هذه المباراة هي ثالث مباراة ودية بين مصر ونيوزيلندا، إذ أن المنتخب الوطني التقاه مرتين من قبل، الأول في عام 1999؛ وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بقدم حازم إمام.

أما المباراة الودية الثانية فأقيمت يوم 15 يوليو 1999، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد، أحرزه إبراهيم حسن في الدقيقة 65، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب.