تحقق أول توقعات عبير فؤاد في مباراة مصر وكرواتيا.. ماذا حدث؟

انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، مباراة منتخبي مصر وكرواتيا، التي شهدت تحقق أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكرواتيا تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق اللاعب رامي ربيعة، وبإحراز ذلك الهدف تكون قد تحققت أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، التي تدور حول أداء لاعبي منتخب مصر في مباراة كرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر؛ إذ سبق لها التوقع خلال حديثها لـ«الوطن»، أن يتمتع اللاعب رامي ربيعة ببدنية عالية، وتزداد فرصته في تسجيل الأهداف.

رامي ربيعة من مواليد برج الثور

وقالت خبيرة الفلك: «رامي ربيعة من مواليد 20 مايو، فهو برج الثور، القمر في منزل الصحة لديه، مما يعطيه طاقة ونشاط وإصرار لتحقيق أهداف خلال سير المباراة، كما أنه قادر على تنظيم جهوده وتوظيفها بطريقة صحيحة لأنه لديه طاقة بدنية عالية».

مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

مباراة مصر وكرواتيا تقام في نهائي كأس عاصمة مصر، وهي البطولة المُقامة في العاصمة الإدارية الجديدة ، ويدخل الفراعنة اللقاء للحصول على اللقب تحت قيادة العميد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، والذي تولى الإدارة الفنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل عن منصبه عقب وداع المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.