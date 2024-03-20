أفضل أماكن سحور رمضان في الغربية 2024.. أسعار تبدأ من 30 جنيها
كتب:
رفيق محمد ناصف
03:34 م | الأربعاء 20 مارس 2024
أفضل أماكن السحور في الغربية رمضان
تبحث الأسر خلال شهر رمضان عن أفضل أماكن سحور في الغربية 2024، وذلك بهدف قضاء أفضل الأوقات خلال الشهر وتناول السحور خارج المنزل.
أفضل أماكن سحور رمضان في الغربية 2024
وتستعرض «الوطن» أفضل أماكن سحور في الغربية 2024 والأسعار الخاصة بالوجبات، ومن أشهرها عربات الفول والمطاعم الشعبية المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، والبعض منها يقدم خصومات على الوجبات لزيادة الإقبال عليه خلال أيام الشهر.
أفضل أماكن سحور في الغربية 2024
وتوفر عربات الفول والمطاعم الشعبية كافة الوجبات المكونة من الطعمية والفول والمخللات والباذنجان إلى جانب البطاطس والبيض وتبدأ الوجبة من 30 جنيها.
وأيضا تشهد مدن المحافظة العديد من أفضل أماكن سحور في الغربية 2024 برمضان، ومنها الخيام الرمضانية التي تنتشر في عاصمة المحافظة «طنطا» بصفة خاصة، وتبدأ فيها الوجبات من 50 جنيها ومكوناتها طعمية وفول ومخللات والسلاطات إلى جانب مشروب السحور.