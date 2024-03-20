أفضل أماكن سحور رمضان في الغربية 2024.. أسعار تبدأ من 30 جنيها

تبحث الأسر خلال شهر رمضان عن أفضل أماكن سحور في الغربية 2024، وذلك بهدف قضاء أفضل الأوقات خلال الشهر وتناول السحور خارج المنزل.

أفضل أماكن سحور رمضان في الغربية 2024

وتستعرض «الوطن» أفضل أماكن سحور في الغربية 2024 والأسعار الخاصة بالوجبات، ومن أشهرها عربات الفول والمطاعم الشعبية المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، والبعض منها يقدم خصومات على الوجبات لزيادة الإقبال عليه خلال أيام الشهر.

أفضل أماكن سحور في الغربية 2024

وتوفر عربات الفول والمطاعم الشعبية كافة الوجبات المكونة من الطعمية والفول والمخللات والباذنجان إلى جانب البطاطس والبيض وتبدأ الوجبة من 30 جنيها.

وأيضا تشهد مدن المحافظة العديد من أفضل أماكن سحور في الغربية 2024 برمضان، ومنها الخيام الرمضانية التي تنتشر في عاصمة المحافظة «طنطا» بصفة خاصة، وتبدأ فيها الوجبات من 50 جنيها ومكوناتها طعمية وفول ومخللات والسلاطات إلى جانب مشروب السحور.