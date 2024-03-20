أسرع طريقة لعمل سلطة الزبادي.. هتفتح نفسك على الأكل زي «نفادي» في الكبير أوي 8

في أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9، كشف نفادي عن حبه لسلطة الزبادي التي تجعله يرغب في تناول مزيد من الطعام، وتعتبر من السلطات الشهية التي قدمتها الشيف نادية السيد، وهناك العديد من الوصفات لها، منها وصفة سلطة الزبادي العادية، وسلطة الزبادي بالخيار وغيرها، ونستعرض لك الطريقة الأسهل والأسرع لسلطة الزبادي.

مكونات سلطة الزبادي

3 أكواب من الزبادى

ثمرة خيار

2 فص ثوم

زعتر طازج

شبت طازج

زيت زيتون

طريقة عمل سلطة زبادي

لتجهيز أسرع سلطة زبادي قشري الخيار ثم قطعيه 4 أجزاء واستخدمي قطاعة كي تزيلي الجزء الأوسط الذي يكون به البذور، ثم بعدها ضعي الجزء المسطح من الخيار على مبشرة كبيرة وابشري الخيار بحيث يكون خشنا، فلا يجب أن تكون قطع الخيار صغيرة جدا.

في مصفاة كبيرة ضعي الخيار المبشور وقومي بتصفية السائل في كوب، ثم اضغطي على الخيار في المصفاة حتى تستخرجي كل السائل منه.

ضعي كلا من الخيار والسائل جانبا، وبعد ذلك قطعي الثوم إلى قطع صغيرة ناعمة جدا وقومى بوضعها في مفرمة الثوم، اخلطي الثوم المفروم مع قليل من زيت الزيتون ونصف ملعقة طعام كبيرة من الملح، ومن الأفضل استخدام الهون والمدقة، لكن يمكنك استخدام وعاء والشوكة أو هراسة البطاطس الصغيرة.

قومي بتبطين قطعة قماش نظيفة وبعد ذلك اسكبي الزبادي فيها وصفيه لمدة 15 دقيقة ثم قلبي بعناية وقومي بتصفيته لمدة 15 دقيقة أخرى، ثم اخلطي الزبادى والخيار فى وعاء، وضيفى إليهم خليط الثوم، ثم ضعى التوابل وتكون حسب الرغبة فيمكنك إضافة عصير الليمون مع القليل من الملح والفلفل، وغيرها من التوابل.