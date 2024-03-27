عاجل.. حسام حسن يكشف سبب هزيمة مصر من كرواتيا برباعية

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه كان يأمل في إسعاد جماهير منتخب مصر المتواجدة بملعب مصر بالعاصمة الإدارية، بالتتويج بلقب كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أنه رغم الخسارة برباعية مقابل هدفين أمام كرواتيا، في النهائي، إلا ان هناك استفادة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية: «الغيابات أثرت على منتخب مصر بسبب الإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ورمضان صبحي، وإمام عاشور، ومحمد الشناوي».

وأكمل: «استفدنا من البطولة رغم الخسارة من كرواتيا، ولكن حزين لأن الجماهير كانت عشمانة بالتتويج باللقب، ولكني راضي على أداء منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر، ولكني بالتأكيد برفض الخسارة».

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلاً:«أكدت للاعبين بعد الخسارة من كرواتيا برباعية مقابل هدفين، أن الأهم هو الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026».