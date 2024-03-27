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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
01:27 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، إيذانًا بصيام اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، تزامنًا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

 

أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها. 

 

يُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:21 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:1 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:1 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:49 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

 

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:21 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:29 مساءً.

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بقلم نظيمة البحرواي