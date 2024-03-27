موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات

يحرص الملايين على معرفة موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 رمضان الموافق 27-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، لأداء الصلاة في موعدها، والاستعداد لصيام الثلاث أيام الأخيرة في أيام المغفرة، ثم استقبال العشر الأواخر من رمضان وخصوصًا الأيام الوترية، حرصًا من الجميع على إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما ذكر الله في كتابه العزيز.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 رمضان الموافق 27-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كافة الأقاليم طوال شهر رمضان المبارك.

أذان الفجر اليوم في مصر

ويأتي أذان الفجر اليوم في مصر مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين بحسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حده، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، إذ يأتي موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 17 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:22 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر بمدينة 6 أكتوبر اليوم في تمام الساعة 4:24 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و8 دقائق بزيادة دقيقة عن الأمس، وفقًا لمواقيت الصلاة اليوم.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:22 صباحًا.