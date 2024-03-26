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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:00 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، حدده قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، في تمام الساعة 04:22 صباحًا، في ظل رفع حالة الطوارئ بجميع مساجد المحافظة، استعدادًا لقرب العشر الأواخر من الشهر الكريم.

 

أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها. 

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:22 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:2 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:2 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:50 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

 

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:22 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:0 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:09 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:28 مساءً.

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بقلم نظيمة البحرواي