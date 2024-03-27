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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27- 3-2024

كتب:

ماريان سعيد
12:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27- 3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27- 3-2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024، وذلك في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، ليتمكن المسلمون من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024 

 وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء الـ16 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم الخامس عشر في الرباط  في الساعة 4:51، وفي طنجة يرفع في الساعة 4:44 فجرا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024

يرفع أذان الظهر في الرباط في الساعة 12:38، وفي طنجة يرفع في الساعة 12:33 ظهرا.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024

يرفع أذان العصر في الرباط في الساعة 4:04، وفي طنجة 4:00.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024

يرفع أذان المغرب في الرباط معلنا بدء الإفطار في الساعة 6:49 أما في طنجة فيكون في تمام الساعة 6:46.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأربعاء 27-2-2024

ووفق مواقيت الصلاة، فإن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة المغرب اليوم ألاربعاء ، يكون نحو 14 ساعة وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.

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