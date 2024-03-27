موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 17 لشهر رمضان 2024 بالمحافظات والقاهرة الكبرى

كشفت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 17 لشهر رمضان 2024 الموافق 27 مارس الجاري، في المحافظات والقاهرة الكبرى، وذلك وفقا للحسابات التي جرى إعدادها خلال الشهر الكريم.

وكشفت الهيئة عن مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وموعد السحور والإمساك والشروق.

موعد أذان الفجر والمغرب 17 رمضان 2024

وأوضحت الهيئة وفقا لتقرير صادر عنها، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 17 لشهر رمضان 2024 في المحافظات والقاهرة، وتتمثل في أن وقت أذان المغرب سيكون الساعة 6:11 في محافظة القاهرة، والفجر الساعة 4:22 في محافظة القاهرة، وبالنسبة لموعد أذان الظهر سيكون الساعة 12 في محافظة القاهرة، وآذان العصر الساعة 3:30 مساء القاهرة، والعشاء الساعة 7:29 مساء القاهرة.

موعد أذان الفجر والمغرب

تستعرض «الوطن» فيما يلي موعد أذان الفجر والمغرب والعصر والظهر والعشاء، في اليوم 17 لشهر رمضان 2024 بالمحافظات المختلفة.