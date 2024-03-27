إمام مسجد الحسين: الله ضمن الرزق لعباده.. فلا تقلقوا (فيديو)

تحدث الداعية الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين، عن الرزق في حلقة جديدة عبر «تليفزيون الوطن».

وقال إمام مسجد الحسين، «اطمن رزقك جاي جاي، متشيلش هم الرزق، طالما بتسعى وتعمل اللي عليك وبتشتغل متشيلش هم الرزق ولا هم بكرا، صدقني خدها مني نصيحة، ربنا سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق، رزقك مكتوب وأنت جنين في بطن أمك، ومفيش حد هياخد رزقك غيرك، ولو سبت رزقك هيجيلك لغاية باب بيتك».

وأضاف: «بعض العلماء قالوا لو (أنّ بن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)، عشان كده خليك مطمن، هو طلب واحد بس إنك تعمل اللي عليك وتسعى وتاخد بالأسباب، طالما بتشتغل ومش قاعد في البيت وبتخبط على باب الرزق بالتأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيراضيك».