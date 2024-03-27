مسلسل بقينا اثنين الحلقة 2.. زواج أدهم وياسمين يصل إلى طريق مسدود

كشفت أحداث مسلسل بقينا اثنين الحلقة 2 عن حالة الملل الزوجي الذى يعاني منها الزوجين شريف منير «أدهم» ورانيا يوسف «ياسمين»، وذلك بعد حياة زوجية استمرت نحو 25 عاما، لذا قرر الاستعانة بخبير في العلاقات الزوجية للقضاء على الملل الزوجي، خاصة أنهم معا طوال الوقت في المنزل والعمل، بسبب عملهما معا في شركة الدعاية والإعلان المملوكة للأسرة.

مسلسل بقينا اثنين الحلقة 2

في ظل أحداث كوميدية سريعة يستعرض مسلسل بقينا اثنين الحلقة 2، ما يدور فى حياة أدهم وياسمين، وعدم نجاح مستشار العلاقات الزوجية في إنقاذهم من حالة التكرار والملل الزوجي الذي يمرون به، خاصة مع زيادة المشاكل بينهما سواء فى المنزل أو العمل، وفي ظل الكثير من المشاجرات اليومية تتوتر علاقة الزوجين بأبنائهم، وهذا ما سيكشف عنه مسلسل بقينا اثنين الحلقة 2 الليلة، وهو مسلسل حصري يعرض على سي بي سي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.