حكم وضع المكياج في نهار رمضان.. نوع منها لا يبطل الصيام (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وضع المكياج في نهار رمضان، إذ اعتادت بعض النساء على الخروج به إلا أن بعضهن قد لا تعلمن ما حكم ذلك الأمر، وهو ما أجابت عنه «الإفتاء»، تيسيرا على النساء الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

حكم وضع المكياج في نهار رمضان

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم وضع المكياج في نهار رمضان، إن كريم الوجه ومستحضرات التجميل لا تبطل الصيام؛ لأن الجلد ليس مسام مفتوحة.

ما حكم وضع المكياج في نهار رمضان؟

وعلل «الورداني» حكم وضع المكياج في نهار رمضان أنه لا يفطر، بأن المفطرات يجب أن تدخل إلى الصائم عبر فتحة أو منفذ إلى الجوف، والجلد ليس كذلك، حتى وإذا كان به مسام، موضحًا أن الفتح يجب أن يكون طبيعًا على الجوف.

هل وضع المكياج في نهار رمضان يفطر؟

وأكد، في حديثه عن حكم وضع المكياج في نهار رمضان، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على «يوتيوب»، أن الجلد ليس مسام مفتوحة على الجوف.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن وضع المكياج والخروج به في العموم، إن الفقهاء ودار الإفتاء تفتي في هذه المسألة، بأن هناك فرق بين أشكال المكياج وأنواعه، والمقصود هو كيفية وضع المكياج.

وتابع «عبد السميع»، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها على «يوتيوب»، أن هناك بعض السيدات تضع مكياجا صارخا، أي كل أنواع المكياج، أي إذا رآها أحد يلتفت إليها، ويظل ينظر إليها، كأنها تلح على الناس للنظر إليها، وهذا لا يجوز.

حكم الخروج بالمكياج

واستكمل، أن المرأة التي تضع أشياء خفيفة تداري بها بعض العيوب في وجهها، أو تحسن بها منظرها بما لا يدركه من يدرك ومن لا يفهم أن هذا مكياج أصلا، يسمونه المكياج الخفيف، فهذا جاهز.

وأوضح، أن الشرع أذن للمرأة في التجمل والتزين، والفقهاء، يتكلمون عن جواز كشف الوجه، وأن الشرع أجاز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، كما أن فقهاء المالكية وغيرهم يقولون إن جواز كشف الوجه، إنما هو جواز لكشف ما على الوجه من الزينة فتزيل ما به من أثار الشعر النابت، أو تحسن في رؤية أو منظر حاجبيها.

واستكمل، أن الشرع أجاز للمرأة أن تظهر وجهها، إذا فهذا إجازة من الشرع في أن تظهر ما عليه من تجميل أو تزيين، ربما كان غير مدرك إلا عند من دقق.