تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كشفت الإعلامية دينا شرف مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، إذ يشهد ميدان عبد المنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، كما توجد كثافة مرورية على الكورنيش من المظلات اتجاه منطقة وسط البلد، وأما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فيشهد كثافات مرورية بسيطة.

يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مستمرة حتى منطقة العباسية، أما منطقة غمرة في اتجاه العباسية فتشهد سيولة مرورية، كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المروريةن وكذلك الأمر في محور النصر وصولا إلى المنصة، كما تشهد مناطق من كورنيش النيل ازدحامًا متوسطًا في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المنيل والملك الصالح.

كثافات نسبية على طريق الدائري

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، فيشهد طريق الدائري كثافات نسبية عند بعض النزلات، كما تتكون بعض الكثافات المرورية في محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان إلى منطقة 6 أكتوبر.

كما توجد سيولة مرورية في طريق المريوطية الدائري، أما شارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي فيشهدان كثافات متحركة، وكذلك الأمر في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى منطقة بولاق وإمبابة.