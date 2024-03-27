ما حكم من شاهد مقطع محرم في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح كيفية تجنب ذلك

شاهدت مقطعا محرما في رمضان، ما حكم ذلك؟.. سؤال ورد على موقع دار الإفتاء المصرية، حذرت الشباب من خطورة المواقع الإباحية وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، الذي يتمثل في تفكك الأسرة، وتدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية، وتقليل القدرة على التركيز في الدراسة أو العمل.

ما حكم من شاهد مقطع محرم في رمضان؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مشاهدة المواقع المحرمة تلحق الأسرة بضرر كبير، وتسهم في زيادة حالات الطلاق، إذ يستخدم الرجل هذه المواقع كبديل لمعاشرة زوجته بشكل شرعي، مؤكدا أن من يقوم بهذا الفعل يجب أن يتذكر أن الله يراقبه وسيحاسبه على أفعاله يوم القيامة.

وأضاف أمين الفتوى في فيديو نشرته الدار أن مشاهدة مقطع محرم في رمضان تؤدي إلى تدمير البيوت والأخلاق والنفوس.

واستشهد بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي رأى في ليلة الإسراء والمعراج قومًا يأكلون لحم نتن يخرج منه صديد ويتركون اللحم الطيب، فسُئل عن هؤلاء فقال: «هؤلاء الرجال تركوا الزوجات الحلال وذهبوا للحرام».

حكم مشاهدة الأفلام الإباحية في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز مشاهدة الأفلام المحرمة في رمضان، لأنها حرام ولا يجوز ارتكاب هذا الفعل في رمضان أو غيره، مؤكدا أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والعين تزني وزناها النظر»

وأكدت دار الإفتاء أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام، وعلى من فعل ذلك أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، ويبتعد عن ذلك تمامًا، ويكثر من الأعمال الصالحة والطاعات، حتى يعفو الله عنه ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.