ما حكم من مات في رمضان وعليه صيام؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من مات في رمضان وعليه صيام، إذ يفارق الحياة أناس خلال أيام الشهر الكريم وعليهم أيام لم يصوموها سواء بسبب المرض أو لسبب آخر، ما يدفع أسرهم للتساؤل عن حكم ذلك.

حكم من مات في رمضان وعليه صيام

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم من مات في رمضان وعليه صيام، إن مات وعليه صوم رمضان بسبب مرض ما أو أزمة صحية، يمكن لأسرته إخراج فدية الفطر عنه، أو الصيام عن المتوفي.

ما حكم من مات في رمضان وعليه صيام؟

وأضاف «عبدالسميع» عن حكم من مات في رمضان وعليه صيام، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أنه يجوز لأولياء المتوفي الصيام عنه ويجوز إخراج الأموال، مضيفًا أن الأيسر والأسهل لهم هو الذي يقومون به.

الحكم فيمن مات وعليه صوم

وهو ما أكده الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن من مات وعليه صوم واجب، بمعنى أنه لم يكن له عذر في ترك الصوم، فهنا يجب أن يصم عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع «عاشور»، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، أن صيام الابن عن الوالدين سنة ومن الأمور الواجبة، أو إخراج فدية الصيام عن كل يوم، إما ترك كلا الأمرين فهذا غير مستحب.