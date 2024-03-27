مسلسل فراولة الحلقة 2.. مشاجرة بين نيللي كريم وصاحب العمل بسبب 5000 جنيه

مسلسل فراولة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم، من المنتظر أن يشهد أحداثا مثيرة كالتي شهدتها الحلقة الأولى من المسلسل، التي انتهت بشجار بين فراولة، وصاحب عملها، إذ علمت بأنه منحها شيك قيمته 5000 دون رصيد، وهو ما دفعها إلى كسر زجاجة على رأسه وقبضت الشرطة على صاحب العمل.

مسلسل فراولة الحلقة 2

وفي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، ذهبت نيللي كريم إلى صديقتها علا رشدي، لتشاركها عيد ميلادها، لتطلب منها الصديقات قراءة الفنجان.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار مثل بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، ولبنى ونس، ومسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، حول النجمة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، وهي ابنة حارس العقار الذي تعيش فيه، لكنها تطمح في أن تبقى بمكانة رفيعة.