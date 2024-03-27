مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

حظيت مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc باهتمام كبير من متابعي مسلسلات رمضان 2024، خاصة محبي الفنانة نيللي كريم بطلة العمل، بعدما بدأت الحلقة الأولى بأحداث شيقة.

مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc

أما موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم، فإنه على النحو التالي: تجري إذاعة حلقات المسلسل في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا على قناة DMC، أما الإعادة الثانية فإنها في تمام الساعة 13:45 وستبث بشكل يومي على منصة ووتش إت.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، حول الفنانة نيللي كريم التي تقوم بتجسيد شخصية فراولة.

فراولة فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، وهي ابنة حارس العقار الذي تعيش فيه، لكنّ لديها طموح كبير بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم نيللي كريم، صدقي صخر، والفنانة شيماء سيف، وأحمد فهيم، دنيا سامي، والفنانة القديرة لبنى ونس.