تفاصيل انهيار جسر بالتيمور.. نهاية مأسوية لـ6 أشخاص في نهر متجمد

كشفت الصحف العالمية تفاصيل انهيار جسر بالتيمور والتي من ضمنها شملت وقف خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن 6 من عمال البناء الذين سقطوا في النهر وأصبحوا في عداد المفقودين بعدما انهار جسر «فرانسيس سكوت» بمدينة بالتيمور الأمريكية والذي اصطدمت به سفينة شحن صباح الثلاثاء، وسط توقعات بأن جميع الأشخاص لقوا حتفهم، بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل انهيار جسر بالتيمور

ووفقا للصحيفة البريطانية، خرج الأدميرال شانون جيلريث، المسؤول في خفر السواحل، إنه بناءً على الفترة الزمنية الممتدة منذ انهيار جسر بالتيمور ودرجات حرارة المياه المتجمدة لا يعتقد العثور على أي من هؤلاء الأفراد على قيد الحياة، لكن في الوقت ذاته يعود الغواصون إلى المياه عقب ساعات من انهيار جسر بالتيمور في الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء لاستئناف جهود البحث ومحاولة تحديد مكان جثث عمال البناء المفقودين.

ويأتي ذلك بعد العثور على جثة أخرى خلال عملية البحث في وقت سابق من يوم وقوع الحادق، حتى إن فيليسيا بورتر، عضو مجلس مدينة بالتيمور، خرجت لشبكة إذاعة «سي إن إن» الأمريكية، تقول إنه جرى العثور على جثة واحدة، ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى حول الجثة ولم تكشف الشرطة عن اسم الشخص.

وفيات بعد انهيار جسر بالتيمور

وحول تفاصيل متعلقة بالحادث، جاء انتشال شخصين آخرين من نهر باتابسكو المتجمد بعد الانهيار قبل اكتشاف الجثة، وفقًا لرئيس الإطفاء في بالتيمور، الذي أفاد أن أحد الأفراد كان في حالة خطيرة وتم نقله إلى مركز الصدمات المحلي، أما الشخص الآخر الذي تم سحبه فلم يصب بأذى.

وتظهر اللقطات التي وقعت عقب انهيار جسر بالتيمور، فرق الإنقاذ وهي تبحث في نهر باتابسكو وسط فقدان العمال وغرق المركبات، حيث يغمر حاليا نحو 5 مركبات في النهر، ولا يُعرف مصير6 من عمال البناء الذين كانوا يعملون على الجسر عندما سقط.

وفي الوقت ذاته، تحدث مجموعة من المسؤولين عن رصدهم لجميع المركبات تحت الماء والمكونة من 3 سيارات ركاب وشاحنة أسمنت ومركبة خامسة، وذلك بفضل المسح الجانبي وتقنية السونار بالأشعة تحت الحمراء

تعليق جو بايدن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تدوينة عبر منصة «إكس»: «هذا الصباح، اجتمعت بكبار أعضاء فريقي لإطلاعهم على انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، لقد وجهت إدارتي للتأكد من أن كل الموارد الفيدرالية متاحة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ والاستجابة لهذا الحادث المروع»، معلنا أن الحكومة ستدفع التكلفة الكاملة لاستبدال الجسر مؤكدا أن الأمر مجرد حادث.