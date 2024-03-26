رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انهيار أجزاء من جسر في أمريكا.. وتوقعات بسقوط عمال في النهر (فيديو)

كتب:

عمرو حسني
10:15 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
انهيار جسر بأمريكا

انهيار جسر بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية انهيار أجزاء من جسر كي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وذلك وسط توقعات بسقوط عمال في النهر بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر، وفقا لتقارير إعلامية.

عدم اتضاح حجم الأضرار

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز عدم اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله 3 كيلومترات، فيما أشارت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس (تويتر سابقا): «أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي، وجاري إعادة توجيه حركة المرور».

وأشارت الصحيفة إلى أنا شرطة لم ترد أو تفيد بوجود قتلى حتى الآن، وكذلك إدارة الأطفاء بالمدينة الأمريكية.

 

اقرأ المزيد:

الولايات المتحدة تتجاهل تهديدات نتنياهو وتمرر قرار وقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو يخرج عن السيطرة ويهدد الولايات المتحدة بتصريحات مثيرة

مذكرة أمريكية: الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان مشكلة مصداقية بسبب حرب غزة

«الخارجية الروسية»: الولايات المتحدة تقترح إجراء حوار استراتيجي بشروطها
بقلم عمرو حسني