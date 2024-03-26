انهيار أجزاء من جسر في أمريكا.. وتوقعات بسقوط عمال في النهر (فيديو)
كتب:
عمرو حسني
10:15 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
انهيار جسر بأمريكا
أعلنت الشرطة الأمريكية انهيار أجزاء من جسر كي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وذلك وسط توقعات بسقوط عمال في النهر بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر، وفقا لتقارير إعلامية.
عدم اتضاح حجم الأضرار
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز عدم اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله 3 كيلومترات، فيما أشارت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس (تويتر سابقا): «أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي، وجاري إعادة توجيه حركة المرور».
وأشارت الصحيفة إلى أنا شرطة لم ترد أو تفيد بوجود قتلى حتى الآن، وكذلك إدارة الأطفاء بالمدينة الأمريكية.
#BREAKING: A major bridge has collapsed in Baltimore after a ship collided into it.— Censored Men (@CensoredMen) March 26, 2024
Thoughts and prayers with all those involved
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