انهيار أجزاء من جسر في أمريكا.. وتوقعات بسقوط عمال في النهر (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية انهيار أجزاء من جسر كي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وذلك وسط توقعات بسقوط عمال في النهر بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر، وفقا لتقارير إعلامية.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز عدم اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله 3 كيلومترات، فيما أشارت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس (تويتر سابقا): «أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي، وجاري إعادة توجيه حركة المرور».

وأشارت الصحيفة إلى أنا شرطة لم ترد أو تفيد بوجود قتلى حتى الآن، وكذلك إدارة الأطفاء بالمدينة الأمريكية.

#BREAKING: A major bridge has collapsed in Baltimore after a ship collided into it.



Thoughts and prayers with all those involved



pic.twitter.com/9XASQCjB0r